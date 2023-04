Bronzetti-Tsurenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Lesya Tsurenko nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Obiettivo riscatto per l’azzurra, che non sta vivendo una stagione particolarmente positiva ma possiede senz’altro le armi per imporsi a certi livelli. All’esordio a Madrid troverà l’ucraina Tsurenko, avversaria ostica ma non imbattibile. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorita Tsurenko.

Bronzetti e Tsurenko scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro sul Court 8 alle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di primo turno tra Bronzetti e Tsurenko garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.