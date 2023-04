Sport in tv mercoledì 26 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 26 aprile. Una giornata ricca di sport, tra Coppa Italia (semifinale di ritorno tra Inter e Juventus) e il tennis, con il Master 1000 di Madrid che entra nel vivo. Senza dimenticare il calcio estero con Manchester City-Arsenal, match decisivo per le sorti della Premier League. Poi Eurolega di basket, ma anche pentathlon e curling. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e parole dei protagonisti. Di seguito il palinsesto sportivo di oggi.