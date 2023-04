Verso Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno: “Non si alteri il regolare svolgimento del torneo”

Polemiche in corso per l’eventuale posticipo di Napoli-Salernitana partita che potrebbe valere la vittoria di campionato del popolo azzurro se la Lazio non dovesse vincere a San Siro contro l’Inter. Nei giorni scorsi il Napoli aveva chiesto lo slittamento della partita a domenica 30 per giocare in contemporanea il match di San Siro.

A questo ha dato risposta il sindaco di Salerno che, a margine di un evento, ha detto: “Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che vanno fatti salvi. Si possono spostare le partite ma creando le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato. Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante“.