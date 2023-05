Bronzetti-Stephens oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Lucia Bronzetti affronterà Sloane Stephens nella semifinale del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. Gran torneo per la tennista azzurra, che con questa semifinale torna di prepotenza nelle prime 100 giocatrici del mondo dopo esserci uscita la scorsa settimana in seguito a dei primi mesi di stagione molto difficili. Seconda avversaria nordamericana consecutiva ora per Lucia, che dopo Alycia Parks dovrà sfidare una ragazza dal passato certamente importante, ma che negli ultimi anni ha faticato molto a trovare continuità e prestazioni di un certo livello. In più, la statunitense arriverà da una battaglia di quasi tre ore nei quarti di finale contro la connazionale Stearns.

Bronzetti e Stephens scenderanno in campo oggi, venerdì 26 maggio, come 2°match dalle 13:00 italiane. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà l’evento marocchino, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.