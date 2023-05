De Luca: “La festa per lo scudetto del Napoli sarà un po’ intristita dalla vicenda di Spalletti”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato del Napoli durante una diretta Facebook: “A fine campionato ci sarà una festa scudetto, in parte intristita dalla vicenda Spalletti. Festeggeremo uno straordinario risultato sportivo che merita una festa e un ricordo. Quella del Napoli è stata una vera impresa sportiva“.

De Luca si è poi congratulato anche con la Salernitana: “Per il terzo anno di fila resta in Serie A, complimenti. Con le dovute proporzioni, anche questo è risultato incredibile. Per una squadra come la Salernitana è come vincere un campionato. Non ricordo che fosse rimasta in Serie A per un lasso di tempo così lungo. Spero che ci sia anche una campagna acquisti che garantisca alla squadra un campionato sereno; poi tutto quello che viene di più non può che essere ben accetto“. Infine, De Luca ha concluso dicendo: “Un saluto cordiale alle nostre realtà sportive che hanno ottenuto risultati di eccellenza“.