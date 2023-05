Giro d’Italia 2023, diciannovesima tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 porta in scena oggi la sua diciannovesima tappa, il tappone dolomitico di 183 chilometri da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo. Una giornata campale da 5400 metri di dislivello, con 5 GPM tutti concentrati negli ultimi 100 km in cui i corridori non troveranno un metro di pianura. Sarà l’occasione per l’ultimo scontro tra gli uomini di classifica, alla vigilia della cronometro del Monte Lussari che deciderà una volta per tutte la Corsa Rosa numero 106. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Longarone alle ore 11:50, mentre l’arrivo alle Tre Cime di Lavaredo è stato programmato tra le 16:50 e le 17:35 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia dalle reti Rai (prima RaiSport, poi RaiDue dalle 14) che da Eurosport, ma sarà visibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video, pagelle e tanto altro ancora.