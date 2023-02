Bronzetti-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023

Lucia Bronzetti affronterà Tatjana Maria nel primo turno del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. L’azzurra prova ad uscire da un periodo nero sul piano dei risultati, probabilmente anche causato dall’ansia dei tanti punti da difendere che sono in scadenza nel corso delle prossime settimane. Sono quattro le sconfitte consecutive al primo turno per la nostra giocatrice, che oggi però ha una nuova chance di interrompere questa striscia contro l’esperta tennista tedesca. Per lei in questo inizio di stagione un quarto di finale nel WTA di Hua Hin e una vittoria in un ITF giocato in India dopo gli Australian Open, dove era stata sconfitta all’esordio da Lucrezia Stefanini.

Bronzetti e Maria scenderanno in campo nella oggi, martedì 28 febbraio, alle ore 19:00 italiane. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) detiene i diritti di trasmissione del torneo, ma in contemporanea darà la priorità al match tra Cocciaretto e Bassols Ribera. Sarà quindi possibile seguire integralmente la sfida tra Bronzetti e Maria tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra l’azzurra e la tennista tedesca. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.