Fognini-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023

Fabio Fognini sfiderà Tomas Martin Etcheverry nel primo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Fabio a Rio è riuscito ad ottenere il primo successo della sua stagione in singolare e dopo aver lottato con tutte le sue forze anche contro Carlos Alcaraz si spera abbia acquisito la giusta dose di fiducia per mettere a segno un buon risultato in questo evento nella capitale cilena. Il match odierno non sarà semplice, sia perché l’azzurro ci ha abituato ad alti e bassi, ma anche perché l’argentino a Buenos Aires ha fatto i quarti di finale, per poi giocare alla pari contro Cameron Norrie. Anche a Rio una buona prestazione contro Ramos, seppura anche questa terminata in sconfitta. Non ci sono precedenti tra i due.

Fognini ed Etcheverry scenderanno in campo oggi, martedì 28 febbraio alle ore 18:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista argentino. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.