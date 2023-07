Bronzetti-Cristian in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Lucia Bronzetti affronterà Jacqueline Cristian nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per la seconda volta consecutivo, la tennista azzurra arriva a uno slam dopo aver raggiunto una finale la settimana precedente. Al Roland Garros non portò molto bene, anche se c’è da dire che probabilmente il titolo conquistato a Rabat ha avuto un’influenza minima visto il primo turno proibitivo contro Jabeur. La speranza è che a Londra le cose possono andare meglio: Lucia è infatti reduce dalla finale raggiunta (ma persa contro Siniakova) a Bad Homburg e debutta contro la rumena Cristian, reduce da cinque sconfitte consecutive (di cui due sull’erba). Nettamente favorita alla vigilia l’azzurra, che però ha perso l’unico precedente, nel 2021 sulla terra rossa di Karlsruhe.

Bronzetti e Cristian scenderanno in campo martedì 4 luglio ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.