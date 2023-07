Cocciaretto-Osorio in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Camila Osorio nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Sorteggio sfortunato per l’azzurra, che ha pescato una giocatrice in un gran momento di forma. Dopo una positiva accoppiata Roma-Roland Garros, Osorio ha fatto molto bene anche a Eastbourne, dove ha superato le qualificazioni per poi arrendersi al secondo turno solo alla statunitense Jessica Pegula. Cocciaretto invece ha perso l’unico match stagionale disputato su erba, la scorsa settimana a Bad Homburg contro la futura campionessa Siniakova, e scenderà in campo da sfavorita. Elisabetta ha vinto l’unico precedente, sul cemento messicano nel 2022.

Cocciaretto e Osorio scenderanno in campo lunedì 3 luglio come quarto match sul Campo 7 dalle 12:00 italiane (al termine di Kecmanovic-Schwartzman). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.