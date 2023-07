Serie D, la Folgore Caratese vince il ricorso: sarà Eccellenza per il Città di Varese

Playout di Serie D, la Folgore Caratese vince il ricordo, è il Città di Varese a retrocedere in Eccellenza. I fatti risalgono al termine della passata stagione, quando, il Città di Varese ha presentato un ricordo per un’irregolare altezza delle porte del rettangolo di gioco della squadra ospitante, i padroni di casa così, avevano presentato all’arbitro riserva scritta, procedendo poi via PEC al reclamo ufficiale, con la richiesta di non omologazione del risultato che al tempo non sorrideva ai varesotti. Che hanno avuto iniziale ragione, almeno per la Corte di Appello. La Folgore Caratese ha deciso però di giungere fino al Collegio di Garanzia, che ha ribaltato la precedente sentenza, riammettendo quindi la squadra in Serie D e condannando il Città di Varese alla retrocessione.

“In data odierna, il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Folgore Caratese per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 con il Città di Varese e della sconfitta per 0-3 a tavolino. Ha accolto il ricorso e omologato il risultato maturato sul campo, 2-0 in favore della Folgore. Ciò comporta la rideterminazione della classifica con il mantenimento della categoria da parte della Caratese che rimane pertanto in Serie D. Mentre il Varese retrocede in Eccellenza”, si legge nel comunicato ufficiale.