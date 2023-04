Bonadio-O’Connell oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Riccardo Bonadio sfiderà Christopher O’Connell nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Continua a togliersi soddisfazioni il quasi 30enne tennista fiulano, che poche settimane in quel di Santiago del Cile aveva fatto il suo esordio in un torneo del circuito maggiore, arrivando anche a conquistare la prima vittoria ai danni di Galan, arrendendosi poi a Djere. Ora ci riprova in Marocco, dove, dopo essere passato attraverso le qualificazioni, Bonadio ha un’ottima chance quest’oggi contro un tennista che gli è decisamente avanti in classifica grazie agli ottimi tornei giocati a Doha e Dubai nel mese di marzo, ma che non vede un campo in terra rossa da diversi mesi. A differenza dell’azzurro, che è già al quinto appuntamento stagionale sul rosso.

Bonadio e O'Connell scenderanno in campo oggi, martedì 4 aprile, come 2°match a partire dalle 12:30.