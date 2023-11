BJK Cup Finals 2023: la Repubblica Ceca vola in semifinale, doppio fatale per gli Stati Uniti

La quarta e ultima semifinalista delle Billie Jean King Cup Finals 2023 è la Repubblica Ceca. Decisiva la vittoria in rimonta contro gli Stati Uniti nel match valevole per la giornata conclusiva della fase a gironi. All’Estadio de la Cartuja di Siviglia, le americane erano partite meglio, conquistando il primo singolare grazie ad un’ottima prestazione di Danielle Collins, capace di sconfiggere Katerina Siniakova rifilandole un severo 6-3 6-2 in 1h26′. La Repubblica Ceca ha però calato il proprio asso nel secondo singolare, schierando Marketa Vondrousova, numero 7 del ranking e reduce dalle prestigiose Wta Finals di Cancun, dove è uscita di scena nei gironi. La sua vittima è stata Sofia Kenin, strapazzata con un doppio 6-1 in 1h12′ di gioco. A fare la differenza è stato dunque il doppio, dove la compagine ceca poteva vantare un’altra coppia molto affiatata e sempre reduce dalle Wta Finals, ovvero quella formata da Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, che ha avuto la meglio delle stesse Collins e Kenin col punteggio di 6-4 7-5, conquistando il punto decisivo per sfidare il Canada domani in semifinale.

Negli altri incontri di giornata, la Francia ha sconfitto per 3-0 la Germania, ma entrambe le squadre erano già aritmeticamente eliminati in virtù della loro sconfitta contro l’Italia. Inutile anche il confronto tra Spagna e Polonia, vinto dalle spagnole che si sono aggiudicate i due singolari, già certe di chiudere il girone alle spalle del Canada. Chi ha invece staccato il pass per le semifinali è la Slovenia, che nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Kazakistan si è garantita la vetta del girone e l’accesso alle Final Four. Dopo la netta vittoria di Juvan ai danni di Danilina, a risultare decisivo è stato il set vinto da Zidansek contro Putintseva. Alla lunga ha poi avuto la meglio la kazaka visto che Zidansek si è ritirata dopo aver perso il secondo parziale. Poco male però per la Slovenia, che poi ha anche perso il doppio ma ha centrato una storica semifinale.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO