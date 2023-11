Sassuolo-Salernitana 2-2, Dionisi: “Grande reazione, dispiaciuti perché volevamo vincere”

Dopo il pareggio interno con la Salernitana, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della partita: “A fine partita i ragazzi erano dispiaciuti, volevano vincere. Partiamo ogni partita con il freno a mano, in più alle volte siamo sfortunati con gli episodi. Abbiamo avuto una grande reazione, anche se non sembra a causa del doppio svantaggio iniziale, eravamo dentro la partita sin dall’inizio. Se non inizi subito con la testa dentro la partita non lo recuperi uno svantaggio di due gol, gli errori hanno compromesso la nostra partita e il risultato finale. Ochoa ha parato l’imparabile nel secondo tempo. Non è un problema di testa, dobbiamo affrontare il momento e superarlo. La sosta arriva in un momento giusto per noi visto il momento e le assenze. Al ritorno dalla pausa nazionali dovremo ripartire con lucidità ed equilibrio, facendo tesoro di partite come quella di oggi“.