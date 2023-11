Genoa come Sampdoria e Reggina: chiesto al Tribunale via libera per la ristrutturazione del debito

Il Genoa ha chiesto al Tribunale di Genova il via libera per la ristrutturazione del debito ereditato dalla gestione Preziosi, così come già fatto dalla Reggina – senza successo e con tanto di esclusione dalla Serie B prima del fallimento – e dalla Sampdoria, che per il momento ha già incassato due ok consecutivi. In base al Codice della crisi d’impresa la nuova proprietà, la holding americana 777 Partners ha presentato una richiesta ufficiale per ristrutturare i debiti pregressi con l’Agenzia delle Entrate. La cifra totale in contenzioso è di 106.386.659 euro e a fine ottobre il Grifone si è accordato con la stessa Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale che prevede il pagamento del 35% dei debiti compresi di sanzioni e interessi per un totale di 37.255.121 euro.

Come riporta l’Ansa, a questo punto il club, che ha già versato una prima tranche superiore ai quattro milioni, pagherà il restante secondo un doppio piano di rateazione: sette milioni sono già concordati, gli altri 24 saranno pagati in 20 rate semestrali in 10 anni. Il prossimo step attesissimo è la decisione del Tribunale, che dovrà omologare o respingere il piano di ristrutturazione del debito.