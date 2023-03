Berrettini-Daniel in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Matteo Berrettini sfiderà Taro Daniel nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Esordio nel deserto californiano per il tennista romano, già al secondo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie. Matteo scenderà in campo contro il qualificato Daniel, capace di sconfiggere al primo turno lo spagnolo Carballes. Avanti 3-1 nei precedenti, Berrettini partirà nettamente favorito ma non dovrà sottovalutare l’avversario. Tuttavia, sulla carta, se gli infortuni non dovessero limitare il tennista azzurro non dovrebbe esserci partita.

Berrettini e Daniel scenderanno in campo venerdì 10 marzo, con orario ancora da definire. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match odierno sarà trasmesso su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista giapponese. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.