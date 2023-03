Giorgi-Pegula stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Jessica Pegula nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Impegno quasi proibitivo per la marchigiana contro la numero tre del ranking mondiale. Quest’ultima, inoltre, si trova avanti per 4-1 negli scontri diretti. La statunitense non ha disputato il primo turno essendo la terza testa di serie della manifestazione. Giorgi, invece, ha esordito in maniera abbastanza convincente battendo in due set l’olandese Arantxa Rus. L’italiana, nonostante la caratura dell’avversaria, si presenta all’appuntamento con buona fiducia. Poco meno di due settimane fa, infatti, ha conquistato il titolo sul veloce outdoor di Merida (Messico). In palio c’è un terzo turno contro una tra la russa Anastasia Potapova oppure la cinese Wang Xiyu.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Giorgi e Pegula scenderanno in campo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo. Le due giocatrici sono programmate come quinto ed ultimo match di giornata sullo Stadium 1 con inizio fissato non prima delle ore 05:00 italiane (le ore 20:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Giorgi e Pegula. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste.