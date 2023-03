Inter, Inzaghi: “Sconfitta che fa male, mi assumo la responsabilità”

“C’è delusione. Sarà una nottata brutta, è una sconfitta che fa male, arrivata con modalità diversa dalle altre“, esordisce così mister Simone Inzaghi nel post partita di Spezia-Inter. “Ci voleva più convinzione nel trovare il gol. Nel primo tempo non bisognava andare al riposo sullo 0-0. Il calcio non fa sconti. Mi prendo la responsabilità della sconfitta”.

Il tecnico nerazzurro ha poi continuato:“Lukaku e Lautaro sono i nostri rigoristi. Quest’anno non era mai capitato un rigore quando fossero insieme in campo. Di volta in volta, in base a chi giocherà sceglieremo chi li batterà. Dragowski è stato molto bravo, ma mi soffermerei sui 28 tiri fatti. Non dovevamo concedere l’altro rigore a loro. Ho visto grande sconforto nei ragazzi, ma bisogna avere la forza per andare avanti. L’approccio alla gara è stato positivo, abbiamo subito due gol su due tiri presi. Alla sfortuna non credo molto”.