Basket, semifinale playoff gara-3 Serie A2 2022-2023: Forlì batte Udine 65-83 e vola in finale, cronaca e tabellino

La cronaca e il tabellino di APU Udine-Pallacanestro Forlì 2015 65-83, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La sfida è tirata e di alto livello, con gli ospiti che vincono con un gran ultimo quarto. Il miglior marcatore è Andrea Gentile, top scorer di serata con 26 punti, ma che non porta a casa la vittoria: il risultato finale è di 65-83 che vale il 3-0 finale nella serie. Adesso per Forlì c’è solo la finale, contro Cremona.

LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Gentile e Gazzotti sbloccano il punteggio, e nella prima metà del parziale le due squadre arrivano a controbattersi colpo su colpo, fino anche ad arrivare al pareggio a 9. Dopo metà quarto però, Forlì mette la freccia e vola via, chiudendo sul 21-25. Il secondo quarto è opposto al primo, con Forlì che prende la gara in mano sin dall’inizio e trova un importante, con Udine che risponde debolmente: si va all’intervallo lungo sul 32-45.

Le cose cambiano nel terzo quarto, dove Udine per la prima volta scende in campo in maniera più propositiva, e prova a recuperare un vantaggio quasi impossibile, chiudendo il gap fino al 55-56. Equilibrio che però dura solo fino a chiusura del quarto. Nell’ultima frazione sono poi gli ospiti ad allungare nuovamente, mettendo dentro ben 17 punti in più degli avversari e dominando il finale. Vince ancora Forlì, che chiude la serie sul 3-0. Ko ancora Udine. Risultato finale 65-83.

TABELLINO 65-83 (21-25, 11-20, 23-11, 10-27)

UDINE: Gentile 25, Palumbo 7, Antonutti 0, Gaspardo 9, Briscoe 4, Fantoma 0, Dabo 0, Esposito 2, Nobile 22, Pellegrino 4, Monaldi 8, Terry 4.

FORLI’: Sanford 16, Cinciarini 12, Gazzotti 4, Valentini 18, Adrian 8, Ndour 0, Radonjic, Penna 10, Benvenuti 0.