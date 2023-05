Basket, Serie A2 2022/2023: tabellone e accoppiamenti semifinali playoff

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Prosegue la rincorsa per un posto in Serie A1: dopo i quarti di finale, infatti, saranno otto le squadre rimaste in lizza per guadagnare la promozione, quattro nel Tabellone Oro e quattro per il Tabellone Argento. Solo le due vincenti dei rispettivi tabelloni guadagnerà un posto nella massima serie: il livello della sfida si alza sempre di più e di pari passo l’adrenalina e lo spettacolo sul parquet.

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

TABELLONE ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI PLAYOFF SERIE A2 2022/2023

TABELLONE ORO

SEMIFINALE 1: Vincente Forlì/Chiusi vs Vincente Udine/Cividale

SEMIFINALE 2: Vincente Cento/Fortitudo Bologna vs Vincente Cremona/Agrigento

TABELLONE ARGENTO

SEMIFINALE 1: Vincente Treviglio/Rimini vs Vincente Torino/Milano

SEMIFINALE 2: Vincente Pistoia-Piacenza vs Vincente Cantù/Nardò