Caos in Fiorentina-West Ham: lancio di bicchieri e oggetti dagli spalti, colpito Biraghi sanguinante

Caos a Praga in Fiorentina-West Ham, che viene interrotta dall’arbitro Del Cerro Grande a causa del lancio di bicchieri vuoti e di oggetti dagli spalti, che vanno a colpire Cristiano Biraghi, sul capo del quale si apre una ferita sanguinante, mentre era intento a battere un calcio d’angolo. All’indirizzo del capitano viola è stato lanciato, in particolare, una sigaretta elettronica, che lo ha colpito in pieno. Lancio di oggetti anche sull’assistente donna del direttore di gara.