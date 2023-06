Fiorentina-West Ham, Biraghi colpito dai tifosi e i social insorgono: “E’ sconfitta a tavolino”

Rabbia social per quanto accaduto poco dopo la mezzora di gioco di Fiorentina-West Ham, quando il capitano viola Cristiano Biraghi, intento a battere un calcio d’angolo, è stato colpito alla nuca dal lancio di alcuni oggetti, bicchieri e in particolare una sigaretta elettronica. Il laterale mancino è stato medicato e il gioco è rimasto fermo per un paio di minuti, poi si è ripreso a giocare come se nulla fosse, previa diffusione del solito messaggio rivolto ai tifosi facinorosi. Sul web, comunque, in molti tra tifosi e giornalisti chiedono la vittoria a tavolino della Fiorentina, ricordando episodi del passato.

https://twitter.com/marblackbluety/status/1666534348126842882

In Ligue2 il Bordeaux rischia di perdere 0-3 a tavolino con il Rodez perché un tifoso è entrato in campo e ha colpito un giocatore. Vale lo stesso discorso se uno lancia oggetti dalla curva e colpisce, facendolo sanguinare, un calciatore della Fiorentina#FiorentinaWestHam — LV (@ACMLV89) June 7, 2023

Questa partita va assegnata alla Fiorentina al tavolino. #ConferenceLeague — Yuri Serafini (@Yuri_Serafini) June 7, 2023

la Fiorentina merita la coppa a tavolino. Non é normale sta roba. — martina (@spazioinutile) June 7, 2023

Vittoria a tavolino per la #Fiorentina e tutti a casa. Nel 2023 atteggiamenti del genere NON SI POSSONO accettare. #ConferenceLeague #FIOWHU #UCLfinal — Tony Ruggiero (@TonyRuggiero16) June 7, 2023

Questo sarebbe da 3-0 a tavolino a favore della #Fiorentina. https://t.co/lMbO3c6aJ0 — Filippo Rivani (@Filoribs) June 7, 2023