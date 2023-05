Basket, semifinale playoff gara-2 Serie A1 2022-2023: Bologna batte Tortona 108-78, cronaca e tabellino

Virtus Segafredo Bologna batte Bertram Yachts Derthona Tortona per 108-78 nella sfida valida come gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket, portando la serie sul 2-0. Il miglior marcatore della partita è Jordan Mickey, il quale mette a segno 20 punti, che regalano la vittoria a non bastano a Bologna.

Il match parte forte, con entrambe le squadre che attaccano, mettendo a segno diversi canestri: 7-14. Sugli scudi Belinelli che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 23-20. Nel secondo quarto la situazione non cambia e la distanza aumenta sempre di più, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul +15. Si va negli spogliatoi con il risultato di 55-40.

Il terzo quarto è molto emozionante, con Tortona che subito si riavvicina agli avversari, quantomeno sul parziale. Nel finale però sono sempre i padroni di casa a spingere sull’accelleratore, mettendo nel parziale altri 7 punti in più degli avversari, e chiudendo così sull’80-59. Nell’ultima frazione è soltanto una mera questione di tempo affinché Bologna porti a casa la gara, e lo fa demolendo completamente gli avversari. Il totale alla fine dice 108-78. Vince Bologna, Tortona sconfitto ancora. Gara-2 è delle Vu Nere: 2-0.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORTONA 108-78 (23-20, 32-20, 25-18, 28-20)

BOLOGNA: Mannion 2, Belinelli 9, Pajola 0, Jaiteh 11, Shengelia 8, Hackett 12, Mickey 20, Camara 0, Ojeleye 15, Teodosic 5, Abass 15, Cordiner 11.

TORTONA: Christon 5, Mortellaro 0, Hunt 15, Candi 7, Tavernelli 2, Filloy 0, Severini 9, Daum 17, Cain 4, Radosevic 3, Macura 16, Filoni 0.