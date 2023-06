Basket, finale Playoff Serie A2 2023: Cremona demolisce ancora Forlì in gara-3 e vola in A1

La cronaca e il tabellino di Vanoli Cremona Basket-Pallacanestro Forlì 2015 89-74, sfida valida come gara-3 delle finali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La sfida è comandata dall’inizio alla fine dai padroni di casa che, presentandosi sul 2-0 nella serie, asfaltano completamente gli avversari. Cremona che così, vola in Serie A1. Il miglior marcatore è Nathan Adrian, top scorer di serata con 23 punti, ma che non porta a casa la vittoria.

LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Pacher e Sanford sbloccano il punteggio, ma subito Cremona scappa via, con Forlì che sembra letteralmente non essere entrata in campo. A 120 secondi dal termine del primo parziale Sanford mette il 17-2. Recupera la testa la squadra ospite nel finale, e chiude sul 23-9. La seconda frazione vede ancora il ritorno di fiamma degli ospiti, ma in realtà è soltanto un fuoco di paglia. Si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 52-27.

Le cose non cambiano nel terzo quarto, dove ancora Cremona prende il timone e lo porta fino alla fine del quarto, superando anche il +30. La terza frazione si chiude sul 75-50. L’ultima parte è solo un veloce scorrimento del cronometro, con Forlì che cerca di salvare la faccia con una ripresa finale. Vince ancora Cremona, che chiude la serie sul 3-0. Ko ancora Forlì. Risultato finale 89-74. Cremona è in Serie A1.

IL TABELLINO

CREMONA-FORLI’ 89-74 (23-9, 29-18, 23-23, 14-24)

CREMONA: Pacher 2, Alibegovic 10, Pecchia 10, Caroti 0, Vecchiola 0, Denegri 10, Lacey 11, Piccoli 5, Mobio 13, Ndzie 0, Eboua 13.

FORLI’: Sanford 4, Cinciarini 5, Gazzotti 2, Valentini 17, Adrian 11, Pollone 3, Ndour 0, Radonjic 7, Penna 9, Benvenuti 4.