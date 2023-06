Qatar-Nuova Zelanda sospesa per razzismo: cosa succede con le scommesse

Il razzismo incombe purtroppo ancora sul mondo del calcio. Ad essere territorio macabro di episodi di razzismo è stata la gara fra Qatar e Nuova Zelanda con il giocatore neozelandese Michael Boxall che sarebbe stato soggetto di alcune frasi razziste a lui indirizzate da parte di un giocatore del Qatar.

La squadra neozelandese ha deciso di non continuare la partita e, dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 0-1, il match non è più ripreso. Un episodio macabro che va ad incidere anche sul mondo del betting e delle scommesse: infatti, tutto ciò che era stato puntato sulla partita nello specifico va annullato. Effettive solamente le giocate che sono state chiuse: per esempio, il primo gol del match è stato della Nuova Zelanda. Ai fini delle scommesse questo gol varrà.