Qualificazioni Europei 2024, Inghilterra a valanga sulla Macedonia. Francia di misura sulla Grecia

L’Inghilterra travolge la Macedonia del nord 7-0 e blinda il primo posto del gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. La nazionale di Southgate – inserita nello stesso girone dell’Italia – si conferma a punteggio pieno con una grande prova ad Old Trafford. La scena è tutta di Bukayo Saka, che realizza una tripletta nel secondo tempo. Al resto pensa Harry Kane che sblocca il risultato al 29′ dopo un’iniziativa di Shaw. Al 39′ inizia lo show dell’esterno dell’Arsenal che penetra in area da posizione defilata e lascia partire un missile sotto la traversa. Il 3-0 porta la firma del beniamino di casa Rashford al 45′. La serata da incubo della Macedonia però è solo iniziata. Al 47′ Saka realizza uno dei gol più belli dell’anno: controllo a seguire e tiro di controbalzo vincente dal limite dell’area. Poco dopo, su imbucata di Kane, il classe 2001 realizza il terzo sigillo della sua serata. Standing ovation per Saka e anche per Kane che al 73′, dopo il 6-0 di Phillips, sigla il 7-0 su rigore.

Tre punti, ma con qualche difficoltà in più, per la Francia che batte di misura 1-0 la Grecia grazie ad un rigore (ripetuto dopo il primo errore) di Kylian Mbappè. Al 55′ Mavropanos colpisce al viso Griezmann, l’arbitro concede il rigore: Vlachodimos ipnotizza Mbappè, ma il Var fa ripetere e al secondo tentativo il fuoriclasse del Psg non sbaglia. La strada della Grecia si complica ulteriormente al 70′ quando Mavropanos stende Kolo Muani lanciato a rete: c’è il rosso diretto per il difensore. La nazionale di Deschamps fallisce più volte la chance del 2-0, ma in difesa non corre mai veri rischi. La Francia sale a punteggio pieno del gruppo B con zero gol incassati. L’Irlanda si porta a -3 dall Grecia grazie alla vittoria per 3-0 su Gibilterra.

Negli altri risultati, la Turchia vince 2-0 sul Galles nonostante due reti annullati e un rigore sbagliato da Calhanoglu. Decisivi i gol di Nayir (72′) e dell’astro nascente Guler (80′). Altro stop per la Danimarca che a Lubiana non va oltre l’1-1 contro la Slovenia: Sporar apre, Hojlund risponde prima del duplice fischio. Il Kazakistan sorprende ancora e si concede la terza vittoria consecutiva: un euro gol di Aymbetov all’88’ stende l’Irlanda del nord. Israele batte Andorra 2-1, mentre la Bielorussia la spunta sul Kosovo di Muriqi. L’attaccante del Parma Mihaila nel recupero fissa sul 2-2 il risultato contro la Svizzera, avanti di due gol con Amdouni nel primo tempo.

Tutti i risultati

Lunedì 19 giugno

Ore 18:00 – Ucraina-Malta 1-0 (72′ rig. Tsygankov)

Ore 18:00 – Armenia-Lettonia 2-1 (35′ Tiknizyan, 67′ Mrktchyan, 92′ rig. Barseghian)

Ore 18:00 – Finlandia-San Marino 6-0 (16′ Kamara, 39′ Kallman, 65′ 72′ 74′ Hakans, 76′ Pukki)

Ore 20:45 – Francia-Grecia 1-0 (55′ rig. Mbappè)

Ore 20:45 – Repubblica d’Irlanda-Gibilterra 3-0 (53′ Johnston, 59′ Ferguson, 92′ Idah)

Ore 20:45 – Inghilterra-Macedonia del Nord 7-0 (29′ Kane, 39′ Saka, 45′ Rashford, 47′, 51′ Saka, 64′ Phillips, 73′ Kane)

Ore 20:45 – Turchia-Galles 2-0 (72′ Nayir, 80′ Guler)

Ore 20:45 – Irlanda del nord-Kazakistan 0-1 (88′ Aymbetov)

Ore 20:45 – Slovenia-Danimarca 1-1 (25′ Sporar, 42′ Hojlund)

Ore 20:45 – Svizzera-Romania 2-2 (28′, 41′ Amdouni, 90′, 92′ Mihaila)

Ore 20:45 – Israele-Andorra 2-1 (42′ Shlomo, 52′ Rosas, 61′ Salomon)

Ore 20:45 – Bielorussia-Kosovo 2-1 (73′ Morozov, 75′ Ebong, 87′ rig. Muriqi)