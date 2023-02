Basket, Coppa Italia A1 2023: Bologna batte Tortona 90-65, è in finale

Virtus Segafredo Bologna batte Bertram Yachts Derthona Tortona 90-65 nella sfida valida per la semifinale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket, conquistando l’accesso alla finale. Il miglior marcatore della partita è Marco Belinelli, il quale mette a segno 20 punti, che servono a regalare la vittoria a Bologna.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Belinelli che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 25-19. Nel secondo quarto la situazione cambia un po’, con più equilibrio sia in campo che nel risultato, ma ancora con Tortona perde punti rispetto agli emiliani. Si va negli spogliatoi con il risultato di 52-33.

Esattamente come sopra, è Bologna che conduce la gara, con Tortona che prova a rimanere in gara rimanendo attaccata al parziale, ma non sul totale. Gioca meglio e mette più punti Bologna, iniziando gli ultimi 10 minuti sul +22, sul risultato di 73-51. Nel finale si spegne completamente Tortona, consapevole di non poter ribaltare la gara in così poco tempo. Passeggia senza problemi gli avversari, travolgendo nel finale la compagine piemontese, e raggiungendo quindi la finale di coppa. Vince Bologna, Tortona sconfitto. Risultato finale: 90-65.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORTONA 90-65 (29-12, 23-21, 21-18, 17-14)

BOLOGNA: Mannion 2, Belinelli 20, Pajola 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 5, Mickey 3, Camara 2, Weems 11, Ojeleye 11, Teodosic 9, Abass 0.

TORTONA: Christon 6, Mortellaro 0, Candi 2, Tavernelli 5, Filloy 9, Severini 6, Harper 19, Daum 8, Cain 4, Macura 6, Filoni 0.