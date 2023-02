Tennis: Zeppieri supera in tre set Choinski e si qualifica per la finale del Challenger di Cherbourg

Giulio Zeppieri ha raggiunto la finale del Challenger di Cherbourg, in Francia. Decisivo il successo ai danni di Jan Choinski nel penultimo atto del torneo, maturato con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo 1h57′ di gioco. Il tennista azzurro ha dato seguito alle belle prestazioni dei turni precedenti, servendo ben 15 ace ed esprimendosi ad un livello di tennis notevole. In finale Zeppieri se la vedrà contro il beniamino di casa Droguet, che ha superato in semifinale il connazionale Escoffier. Grazie a questo risultato, Giulio si avvicina significativamente ai primi 140 del mondo nonché al suo best ranking. In caso di titolo, invece, lo ritoccherebbe andando a fare l’esordio in Top 130.