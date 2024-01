Australian Open 2024, Sinner: “Partita positiva, anche se ho faticato al servizio. Quarti? Voglio andare più lontano”

Intervenuto in conferenza stampa, Jannik Sinner ha commentato la sua vittoria contro Karen Khachanov agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024: “Nei primi due set ho faticato un po’ al servizio, aspetto su cui lavorerò domani per essere pronto al prossimo incontro. Nel complesso però ho avuto buone sensazioni ed è stato un match positivo. Khachanov ha provato ad essere aggressivo, ma io sono riuscito a trovare le soluzioni ai problemi“.

“La prossima partita che mi aspetta sarà complicata, ma sono entusiasta di scendere in campo. Raggiungere i quarti di finale di uno slam non è affatto facile e sono contento di avercela fatta: ovviamente il mio obiettivo è quello di spingermi ancora più lontano – ha proseguito l’azzurro, il quale non dà molto peso ai record – Ovviamente sono felice di lasciare un segno, ma io sono focalizzato su ciò che posso controllare. A dir la verità non sono troppo interessato ai primati, io faccio la mia storia senza pensare a cos’è successo in passato“. A riportare le dichiarazioni di Sinner è Ubitennis.

