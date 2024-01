Napoli, Mazzarri: “Affrontiamo l’Inter nel loro momento migliore, ma spero di alzare la Supercoppa”

“Abbiamo visto un’Inter straripante, è nel momento migliore sul piano del gioco, sulla velocità…Ho capito che li affronteremo nel momento migliore per loro, se dovesse andar bene domani sera potremmo avere maggiore fiducia in campionato”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Walter Mazzarri durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, gara valida per la finale della Supercoppa italiana. “In 23 anni di carriera è capitato due volte di competere per questo trofeo – ha proseguito l’allenatore -, spero di riuscire ad alzarlo. Altrimenti sarò contento comunque, non tutti gli allenatori che partono da zero come me arrivano a giocarsi la Supercoppa due volte. L’importante comunque resta la squadra, i ragazzi devono approfittare dell’occasione, questo deve essere lo stimolo”. Il tecnico ha poi ribadito che servirà una gran prova, “ma a livello di mentalità ce la giocheremo alla pari con l’Inter”.

Sulla popolarità del Napoli in Arabia e nel Mondo: “Una vittoria domani potrebbe far conoscere il Napoli ancor di più nel mondo? Io credo che il Napoli, grazie al campionato dell’anno scorso, sia già conosciuto nel mondo. Già era conosciuto quando siamo venuti qui a giocare la Supercoppa 12-13 anni fa, da quel momento la squadra è stata quasi sempre nelle coppe europee, grazie alla guida del presidente De Laurentiis è una realtà tangibile da anni, è una squadra conosciuta a livello mondiale”, ha chiosato Mazzarri.