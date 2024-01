Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo slalom Kitzbuehel

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Kitzbuehel. Dopo la vittoria di Linus Strasser sulla Ganslern, rimane tutto invariato per quanto riguarda le prime posizioni, con Odermatt davanti a Sarrazin. Guadagna una posizione Manuel Feller dopo il quarto posto odierno, e si avvicina a grandi falcate al podio, facilitato anche dagli infortuni di Schwarz e Kilde, che hanno terminato la loro stagione. Rimane saldo in settima posizione per Dominik Paris. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1156 Cyprien Sarrazin (FRA) 660 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Manuel Feller (AUT) 434 Vincent Kriechmayr (AUT) 392 Dominik Paris (ITA) 379 Henrik Kristoffersen (NOR) 295 Atle Lie McGrath (NOR) 290 Filip Zubcic (CRO) 268

GLI ITALIANI

13. Mattia Casse (ITA) 238

19. Florian Schieder (ITA) 196

32. Guglielmo Bosca (ITA) 126

45. Alex Vinatzer (ITA) 98

57. Tommaso Sala (ITA) 79

59. Giovanni Borsotti (ITA) 72

61. Christof Innerhofer (ITA) 67

80. Tobias Kastlunger (ITA) 42

84. Luca De Aliprandini (ITA) 39

99. Filippo Della Vite (ITA) 20

104. Pietro Zazzi (ITA) 18

117. Hannes Zingerle (ITA) 9

120. Stefano Gross (ITA) 8