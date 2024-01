Australian Open 2024: Sinner batte Khachanov e raggiunge i quarti di finale senza perdere set

Jannik Sinner supera in tre set Karen Khachanov e approda ai quarti di finale degli Australian Open 2024. Prosegue il torneo fantastico del tennista azzurro, unico ancora in corsa a non aver perso neppure un set. Non lo ha fatto neppure quando l’asticella si è alzata e sulla sua strada ha trovato un avversario insidioso come Khachanov, quindicesima testa di serie. Nonostante qualche momento di difficoltà, Sinner è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 e proseguire la sua corsa a Melbourne. Per lui si tratta della seconda volta in carriera ai quarti nell’Happy Slam: sfiderà il vincente del match De Minaur-Rublev prima dell’eventuale semifinale contro Novak Djokovic.

CRONACA – Ottima partenza di Sinner, che ottiene il break già nel terzo game, addirittura a zero. Qualche difficoltà in più per consolidarlo nel game seguente, ma il servizio gli dà una mano (ace e prima vincente sulle due palle break) e il punteggio recita 3-1. Si susseguono dunque una serie di game dominati dai servizi fino al 5-3, quando Jannik si porta 0-30 sul servizio avversario. Il russo però se la cava e, consapevole di non aver più nulla da perdere, riesce a impensierire Sinner nel momento in cui serve per chiudere. Poco male per l’altoatesino, bravissimo ad annullare altre tre palle break per poi archiviare il set alla prima chance: 6-4 in 51 minuti.

Anche la seconda frazione inizia nel migliore dei modi per Jannik, subito capace di strappare la battuta all’avversario. Ecco però che iniziano i problemi e, dopo aver subito l’immediato contro break, Sinner deve fronteggiare due delicate palle break nel quarto gioco. Pur riuscendo a salvarle, i problemi restano e l’inerzia rimane dalla parte di Khachanov, che tiene la battuta senza difficoltà e crea più di qualche grattacapo all’azzurro. Il moscovita non ha però un bel rapporto con le palle break e ne spreca altre due nell’ottavo gioco, prima di completare il disastro sul 5-5. Avanti 40-15, perde quattro punti di fila e subisce il break. Consapevole del momento, Sinner vince anche i quattro punti sul 6-5 e conquista un set molto duro, incrementando così il proprio vantaggio.

A senso unico infine il terzo set, in cui Jannik ritrova il servizio ed esprime un tennis migliore, costringendo Khachanov agli straordinari. Il russo riesce finalmente a salvare palle break e lo fa sia nel terzo che nel quinto gioco, ma poi sul 3-3 capitola e subisce il break. Sinner ha dunque la strada spianata verso la vittoria, complice tale break consolidato a zero, e non deve neppure attendere di servizio per chiudere. Sul 5-3 strappa infatti nuovamente il servizio a Khachanov e stacca il pass per i quarti di finale.