Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 22 gennaio con Paolini

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di lunedì 22 gennaio degli Australian Open 2024. Torna in campo Jasmine Paolini, che sfida Kalinskaya per un posto ai quarti di finale. Tanti match di spicco anche sulla Rod Laver Arena, dove la due volte campionessa Azarenka sfida Yastremska, mentre a seguire toccherà a Medvedev contro Borges. Sessione serale riservata invece ad Alcaraz e Zheng, opposti rispettivamente a Kecmanovic e Dodin.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 22 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 02:00 – (18) Azarenka vs (Q) Yastremska

a seguire – Borges vs (3) Medvedev

Non prima delle 09:00 – Kecmanovic vs (2) Alcaraz

a seguire – (12) Zheng vs Dodin

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 03:30 – Noskova vs (19) Svitolina

Non prima delle 06:00 – (6) Zverev vs (19) Norrie

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 05:00 – (WC) Cazaux vs (9) Hurkacz

A seguire – (26) Paolini vs Kalinskaya