NBA 2023/2024: Oklahoma batte Minnesota, sconfitte per Gallinari e Fontecchio

Otto match validi per la regular season NBA 2023/2024 sono andati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena è stato Damian Lillard, capace di trascinare alla vittoria i suoi Milwaukee Bucks contro i Detroit Pistons. Il numero 0 è diventato il primo giocatore della storia della franchigia a mettere a referto una prestazione da almeno 40 punti (45), 10 assist (11) e 5 triple. 8 punti in 16 minuti invece per Danilo Gallinari, che finalmente trova un po’ di spazio.

Victor Wembanyama protagonista con 24 punti della vittoria dei San Antonio Spurs sui Washington Wizards per 131-127, mentre Joel Embiid ha realizzato almeno 30 punti (33) per la ventesima gara consecutiva, regalando ai Philadelphia 76ers la quinta vittoria consecutiva. Sono invece 7 i successi di fila per i Clevelans Cavaliers, trascinati dal solito Donovan Mitchell contro gli Atlanta Hawks. Jaled Brunson MVP nel successo dei New York Knicks su Toronto, mentre Chicago si affida alla doppia doppia di Drummond e a DeRozan per travolgere Memphis 125-96,

Sconfitto anche l’altro italiano impegnato nella notte, vale a dire Simone Fontecchio. I suoi Utah Jazz si sono infatti arresi agli Houston Rockets all’overtime per 127-126. 10 punti, 7 rimbalzi e 3 assist per il talento abruzzese, in campo per 29 minuti. Infine, il big match del giorno è andato agli Oklahoma City Thunder, in grado di liquidare per 102-97 la capolista della Conference a Ovest Minnesota Timberwolves nel segno di Shai Gilgeous-Alexander (33 punti).