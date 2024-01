Highlights Djokovic-Mannarino 6-0 6-0 6-3, ottavi Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Djokovic-Mannarino, match valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Netto successo in tre set per il numero uno al mondo, tornato a giocare nella sessione diurna sulla Rod Laver Arena. 6-0 6-0 6-3 il punteggio di un match a senso unico che Nole ha dominato. Al prossimo turno, il serbo se la vedrà contro Taylor Fritz, vittorioso su Stefanos Tsitsipas.