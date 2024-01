Australian Open 2024, prima vittoria in carriera a Melbourne per Musetti: battuto in quattro set Bonzi

Lorenzo Musetti sconfigge in quattro set Benjamin Bonzi e approda al secondo turno degli Australian Open 2024. Prima vittoria in carriera nel main draw dell’Happy Slam per il carrarino, accreditato della 25^ testa di serie, bravo a superare all’esordio il francese con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2. Il n°2 d’Italia ha dato continuità ai segni di ripresa mostrati nella settimana che si è da poco conclusa ad Adelaide ed ha avuto la meglio dopo 3h37′ di gioco, liquidando un avversario ostico. Musetti ha dunque proseguito il suo cammino a Melbourne, dove troverà adesso il vincente del match Duckwroth-Van Assche prima dell’eventuale terzo turno contro Stefanos Tsitsipas.

CRONACA – Musetti parte forte e ottiene il break immediatamente, issandosi sul 3-0 in men che non si dica. Il francese però non molla e riesce a recuperare il break nel settimo gioco, annullando a Lorenzo ben cinque opportunità di 5-2. Si giunge dunque al tie-break, dove a spuntarla è l’azzurro con un comodo 7-3. Molto più rocambolesco il secondo parziale, dove l’inerzia è a lungo dalla parte di Bonzi, il quale ottiene il break in apertura e lo difende fino al momento di servire per chiudere. Quando bisogna mettere un punto esclamativo sul set, tuttavia, per il francese sono guai: spreca infatti un set point sul 5-2, un altro sul 5-3, quindi un terzo sul 6-5. Si torna perciò al tie-break e ancora una volta è Musetti ad avere la meglio, per 7 punti a 4. Bonzi riesce comunque ad accorciare le distanze e lo fa vincendo per 6-4 la terza frazione, decisa da un unico break in avvio, mentre il quarto set si rivela a senso unico e Lorenzo lo porta a casa con un comodo 6-2, staccando il pass per il secondo turno