Australian Open 2024, capolavoro Cobolli: batte Jarry al quinto set dopo 4 ore e approda al secondo turno

La prima vittoria in carriera a livello slam è più speciale che mai per Flavio Cobolli, che al primo turno degli Australian Open 2024 ha sconfitto in cinque lottati set il più quotato Nicolas Jarry. Capolavoro del tennista romano, proveniente dalle qualificazioni ma non particolarmente fortunato nel sorteggio visto che ha pescato la 18^ testa di serie. Flavio è stato tuttavia bravissimo ad estrometterla con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5. I due hanno dato vita ad una battaglia di ben 4 ore e 5′ di gioco dalla quale è uscito vittorioso Cobolli, il quale ha dimostrato talento e nervi saldi ed è approdato meritatamente al secondo turno. Sulla sua strada ora il russo Pavel Kotov: continuare a sognare è possibile.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

CRONACA – Primo set perfetto da parte di Cobolli, che ha perso la bellezza di due 15 al servizio ed è riuscito ad ottenere il break decisivo nel decimo gioco (dopo aver sprecato una chance in precedenza sul 3-2), imponendosi così per 6-4. Il cileno non è però rimasto a guardare ed ha reagito, dominando la seconda frazione e incassandola per 6-3 (punteggio che sarebbe potuto essere anche più severo). Poco male per l’azzurro, tornato all’attacco e bravissimo a conquistare il terzo set, strappando ben due volte il servizio a Jarry, che proprio nella battuta ha una delle sue armi migliori. Ancora una volta, però, Flavio non è riuscito a dar seguito al set vinto ed è stato nuovamente rimontato, perdendo un quarto set praticamente mai in discussione e finito nelle mani del sudamericano per 6-2. Si è giunti dunque al parziale decisivo, dove Jarry ha ottenuto il break nel quarto gioco e sembrava essere in totale controllo delle operazioni, tanto da portarsi rapidamente sul 5-3, facendo presagire l’imminente fine. Dal 5-3, invece, Jarry non ha vinto più neanche un game mentre Cobolli ne ha vinti quattro consecutivi, ribaltando un set apparentemente deciso e ottenendo la vittoria più prestigiosa della sua carriera.