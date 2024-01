Australian Open 2024, Paolini vince e convince: liquidata all’esordio la russa Shnaider

Buona la prima per Jasmine Paolini, che al primo turno degli Australian Open 2024, ha superato in due set Diana Shnaider. Bella vittoria da parte della numero uno d’Italia, brava a rispettare il pronostico della vigilia e sconfiggere un avversaria ostica come la giovane russa con il punteggio di 6-3 6-4 in appena 1h11′ di gioco. Alla quinta occasione, la toscana riesce a superare finalmente lo scoglio del primo turno a Melbourne e prosegue il suo cammino: la sua prossima avversaria sarà la vincente del match Maria-Osorio.

CRONACA – Pronti, partenza, via e break a zero Paolini, che non riesce però a consolidarlo, anzi subisce l’immediato contro break, sempre a zero. Poco male per l’azzurra, brava a strappare nuovamente il servizio alla russa, quindi a tenere il servizio e ad issarsi sul 4-1. Si tratterà di un allungo decisivo dato che nessuna delle due giocatrici concederà più palle break fino a fine set e Paolini riesce ad avere la meglio per 6-3 dopo 33 minuti di gioco. Molto simile il copione della seconda frazione, dove Jasmine conquista il break in apertura e strappa una seconda volta la battuta alla rivale, portandosi sul 4-1. Shnaider non molla e riesce a recuperare uno dei break di ritardo, ma Paolini amministra alla grande il vantaggio e non si disunisce, riuscendo così a chiudere senza difficoltà e portare a casa l’incontro.