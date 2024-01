Australian Open 2024: Medvedev vince ma lascia per strada un set, avanzano Tsitsipas e Hurkacz

Dopo Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev ha perso un set nel suo match d’esordio agli Australian Open 2024. Il tennista russo, all’esordio stagionale, è stato sorpreso dal francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni e capace di strappargli il parziale d’apertura per 7-5. Medvedev ha immediatamente reagito e si è assicurato secondo e terzo set rispettivamente per 6-2 6-4, ma ha avuto conferma che non ci sono avversari facili o da sottovalutare. Il match è poi terminato anzitempo poiché il francese è stato vittima di crampi ed ha dovuto alzare bandiera bianca ad inizio quarto set. Al prossimo turno, Medvedev se la vedrà contro Ruusuvuori.

Successo in quattro set anche per Stefanos Tsitsipas, che ha però passeggiato dopo aver subito in apertura un 7-5 dal lucky loser Bergs (ripescato al posto di Berrettini). Il greco è infatti salito in cattedra ed ha perso lo stesso numero di giochi complessivamente nei tre parziali seguenti: 6-1 6-1 6-3. Buona la prima per Hubert Hurkacz, che ha liquidato in tre set il qualificato Omar Jasika (7-6 6-4 6-2), mentre è stato costretto al quinto set Sebastian Korda, contro un altro qualificato – il ceco Kopriva -, prevalendo per 6-1 6-4 2-6 4-6 6-2.

Un set lasciato per strada pure da Khachanov e Humbert; 3-0 invece per Shelton e Davidovich Fokina. Ritorno amaro per Denis Shapovalov, sconfitto dal qualificato Mensik; sorride, al contrario, Gael Monfils, protagonista di una bella vittoria ai danni di Hanfmann. Infine, sconfitta estremamente dolorosa per Andy Murray, travolto da Etcheverry per 6-4 6-2 6-2. Distrutto in conferenza stampa, il britannico ha ventilato l’ipotesi che questo sia il suo ultimo Australian Open ma non ha fatto nessun accenno al ritiro.