Sci alpino, Coppa del Mondo Flachau: sette azzurre al via nello slalom notturno, Gulli out

Saranno sette le azzurre a prendere parte al settimo appuntamento stagionale per lo slalom femminile, in programma stavolta in notturna martedì 16 gennaio a Flachau, in Austria. Prima manche fissata alle ore 18.00, mentre la seconda avrà luogo alle 20.45. Non sarà presente Anita Gulli, non al meglio. La spedizione italiana si presenta quindi con Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. “A parte Gulli, le altre ragazze stanno bene – commenta l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi -. Ha fatto freddo tutta la settimana, mi aspetto una pista ben preparata, la caratteristica di questo tracciato sono i dossi e abbiamo cercato di riprodurre le stesse condizioni in questi giorni, è difficile farlo in allenamento su pendii diversi ma ci abbiamo provato. In gara bisogna mettere una marcia in più e lo sappiamo, soprattutto con i nostri pettorali bisogna lottare e dare il massimo, poi accetteremo il risultato del campo”. La classifica di specialità vede al comando Mikaela Shiffrin con 430 punti davanti a Petra Vlhova con 425, terza è Lena Duerr con 350 punti. Rossetti è ventottesima con 45 punti, Peterlini 32sima con 36 punti e Della Mea 34sima con 31 punti.