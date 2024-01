F1, Toto Wolff rinnova con la Mercedes: “Qui mi trovo bene, pronto ad affrontare le sfide che ci attendono”

Toto Wolff ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes fino al 2026. “La cosa più importante è che noi tre (Wolff e gli altri due azionisti, Daimler e Ineos, ndr) abbiamo fiducia l’uno nell’altro. In quanto azionista, desidero il miglior ritorno sull’investimento. E per questo bisogna vincere” ha dichiarato il team principal del team di Brackley, la cui avventura è iniziata nel 2013 e che ora possiede anche il 33% delle azioni.

Toto Wolff ha poi parlato dell’accordo per il prolungamento per altri tre anni: “Se mai sentissi che qualcuno può fare questo lavoro meglio di me non esiterei a lasciare la posizione. Ho persone intorno a me che riescono a parlarmi con franchezza, ma alla fine abbiamo deciso di continuare insieme. Mi trovo bene in questa squadra e sono pronto ad affrontare le sfide che ci attendono, anche se a volte sembrano molto difficili da gestire“. Nel frattempo, è stata svelata la data in cui verrà presentata la nuova monoposto, la W15, che Lewis Hamilton e George Russell guideranno in occasione del prossimo Mondiale di F1. L’appuntamento è per il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio, 24 ore dopo la presentazione della Ferrari.