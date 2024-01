Australian Open 2024: Gauff e Jabeur in scioltezza, Osaka fuori all’esordio

Appena tre i giochi persi da Coco Gauff all’esordio negli Australian Open 2024 in un match a senso unico contro la slovacca Schmiedlova. 6-3 6-0 il punteggio, maturato in appena 61 minuti di gioco, che ha permesso all’americana di approdare al secondo turno, dove sfiderà la connazionale Dolehide. Un game in più ha lasciato invece per strada Ons Jabeur, protagonista di una facile vittoria ai danni della qualificata Starodubtseva, battuta 6-3 6-1 in 1h08′ di gioco: per lei ora il difficile test Mirra Andreeva, vittoriosa contro Pera.

Ok Svitolina e Mertens, mentre Haddad Maia è stata costretta al terzo set dalla giovane Linda Fruhvirtova. Non sono mancate neppure le eliminazioni di spicco, a partire da quella di Marketa Vondrousova, settima forza del seeding e campionessa di Wimbledon, travolta per 6-1 6-2 da Yastremska. Out pure Vekic (contro Pavlyuchenkova), Potapova (contro Juvan) e Kudermetova (contro Golubic); chi non è testa di serie ma al suo miglior livello lo sarebbe è invece Paula Badosa, che ha debuttato con un netto successo ai danni di Townsend (6-1 6-3). Infine, nel big match di giornata, Naomi Osaka esce di scena contro Caroline Garcia. La giapponese, alla terza partita dopo un anno e mezzo di stop, cede 6-4 7-6(2) alla testa di serie numero 16 francese in un’ora e mezza di gioco. Garcia avanza al secondo turno, dove affronterà Frech.