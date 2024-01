Biathlon, la Coppa del Mondo fa tappa ad Anterselva. Rientra Dorothea Wierer

Dopo l’impegno tedesco di Ruhpolding, la Coppa del Mondo di biathlon torna in Italia per la tappa in programma sulle nevi di Anterselva. La celebre località della Val Pusteria ospiterà da giovedì 18 gennaio i protagonisti della specialità, che si cimenteranno nella prima giornata nella short individual maschile (ore 14.20), seguita venerdì 19 gennaio dalla short individual femminile (ore 14.20), mentre sabato 20 gennaio tocca alle staffette singole miste (ore 12.55) e alle staffette miste (ore 14.45). Infine, domenica 21 gennaio spazio alle mass start maschile (ore 12.30) e femminile (ore 14.45).

Dopo due tappe di assenza, come previsto, c’è l’atteso rientro della padrona di casa Dorothea Wierer, che sarà al via insieme a Lisa Vittozzi, vincitrice dell’Inseguimento di ieri e terza in classifica generale con 606 punti dietro a Ingrid Tandrevold con 666 e Justine Braisaz-Bouchet con 657. Saranno in gara anche Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Sara Scattolo. Per quest’ultima si tratta dell’esordio assoluto sul massimo circuito. Nessuna novità invece nella squadra maschile. In gran forma c’è Tommaso Giacomel, reduce dal secondo posto nella sprint maschile di Ruhpolding. Gli altri azzurri al via sono Didier Bionaz, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata di Nove Mesto (Cze), in programma dal 7 al 18 febbraio.