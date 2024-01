Australian Open 2024: Alcaraz regola Kecmanovic in tre set, Zverev si salva al quinto con Norrie

Saranno Carlos Alcaraz e Alexander Zverev ad affrontarsi nel quarto di finale della parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open 2024. Proprio come lo scorso anno a New York, i due si contenderanno un posto in semifinale ma lo faranno con un “background diverso”. Lo spagnolo, che ad eccezione del set perso contro Sonego non ha mai faticato, ha passeggiato anche agli ottavi contro Miomir Kecmanovic, imponendosi con un netto 6-4 6-4 6-0 in 1h49′. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un match a senso unico che il classe 2003 ha dominato – complice un Kecmanovic esausto dopo i due quinti sei da cui era reduce – raggiungendo così l’unico quarto di finale slam che gli mancava.

Alcaraz partirà favorito anche contro Zverev, che dopo la vittoria al tie-break del quinto contro Klein si è ripetuto anche contro Cameron Norrie, spuntandola dopo 4h09′. Il tennista di Amburgo continua a non convincere, non solo per il sofferto 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6, ma anche per un tennis troppo passivo, compensato da un efficace servizio. Zverev dovrà quindi fare leva sull’esperienza e proprio sul servizio per tentare di avere chance contro Alcaraz, che però è sotto 4-3 nei precedenti.