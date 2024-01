Rugby, Sei Nazioni 2024: comincia il raduno dell’Italia a Verona, convocato Padovani

Ha preso il via a Verona il raduno della Nazionale italiana di rugby in vista del Sei Nazioni 2024, in programma dal 2 febbraio. Gli azzurri del ct Quesada svolgeranno gli allenamenti presso il Payanini Center di Verona per preparare l’esordio nella competizione contro l’Inghilterra, previsto per sabato 3 febbraio all’Olimpico di Roma. Convocato all’ultimo anche Edoardo Padovani, che nella mattinata odierna di lunedì 22 gennaio si è aggregato al gruppo. Il trequarti della benetton Rugby vanta 44 presenze con la maglia azzurra di cui una da capitano. La lista dei convocati per il match contro l’Inghilterra sarà ufficializzata solo sabato 27 gennaio.