Kyle Walker, c’è anche una terza donna? Il The Sun rivela: “Ha tradito moglie e amante”

Due compagne, cinque figli. La doppia relazione che Kyle Walker ha instaurato in questi anni domina sulle pagine del The Sun, che però non ha intenzione di chiudere l’inchiesta di gossip sul terzino del Manchester City. Come emerso nelle scorse settimane, il calciatore ha portato avanti una doppia relazione, tenendo all’oscuro sua moglie (ora in dolce attesa), che ha immediatamente chiesto il divorzio. Ma non è tutto. Secondo il The Sun, Walker avrebbe tradito sua moglie e la sua amante con una terza donna, una modella, il cui nome non è stato reso noto. L’avrebbe incontrata in un locale nel gennaio del 2019 e la relazione sarebbe finita nel 2021, come scrive il tabloid citando una fonte (rimasta anonima) che aggiunge: “È incredibile che Kyle avesse ancora un po’ di energia per il calcio”.