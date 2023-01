Australian Open 2023, quarta giornata: il tennis azzurro spera in Giorgi e Stefanini, Djokovic e Murray ancora protagonisti

Dopo un’altra giornata dell’Australian Open 2023 caratterizzata dalla pioggia, il peggio sembra finalmente essere alle spalle per il primo slam della stagione. Giovedì 19 gennaio è infatti prevista qualche nuvola, ma le probabilità che piova sono basse, anzi destinate a diminuire progressivamente fino a domenica. Buone notizie dunque per gli organizzatori, i tifosi e ovviamente i giocatori, nella speranza che l’ordine di gioco riesca a completarsi come da programma. Giorno dopo giorno si entra infatti nel vivo della competizione e, in questa quarta giornata dell’Happy Slam, scenderanno in campo i protagonisti della parte bassa dei rispettivi tabelloni. Ciò vuol dire che vedremo in campo due tenniste azzurre, Novak Djokovic, e tanti altri tennisti di spicco.

ITALIANE – Con l’eliminazione a sorpresa di Matteo Berrettini (insieme a quelle di Bellucci e Fognini), non sono rimasti rappresentanti nostrani in questa metà del tabellone. Ciò vuol dire che le protagoniste saranno le donne. Delle cinque sorteggiate in questo lato, in due hanno staccato il pass per il secondo turno e tenteranno di proseguire il loro cammino in Australia. La prima a scendere in campo sarà Camila Giorgi, reduce da uno straripante successo ai danni di Pavlyuchenkova e determinata a ripetersi. La sua avversaria sarà la qualificata Schmiedlova, che al primo turno ha battuto Martina Trevisan e non è certo una cliente comoda. Ciononostante, Camila partirà con i favori del pronostico, inseguendo il terzo turno dell’Australian Open per la quinta volta in carriera. L’unico precedente ha visto trionfare la slovacca, ma risale al 2015 e non è particolarmente attendibile.

L’altra azzurra impegnata sarà Lucrezia Stefanini, che dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, si è anche tolta la soddisfazione di bagnare il suo esordio slam con una vittoria (ai danni della tedesca Maria). Per lei il sogno continua visto che al secondo turno non incontrerà una Top 10 come Daria Kasatkina bensì la sua giustiziera, ovvero la connazionale Gracheva. I pronostici della vigilia vedono sempre avanti la russa, ma il gap è ovviamente differente. Oltre al terzo turno di uno slam, per l’azzurra ci sono in palio anche punti importanti alle prime 100.

MATCH MASCHILI – Dopo l’esordio vittorioso contro Carballes Baena, Novak Djokovic è atteso da un altro impegno che non dovrebbe creargli problemi. Sulla sua strada troverà infatti il francese Enzo Couacaud, proveniente dalle qualificazioni e capace di sconfiggere Dellien all’esordio. Inutile dire che il serbo sarà nettamente favorito, anzi ci si aspetta che archivi la pratica in tre set, magari ripetendo una prestazione simile a quella del turno precedente. Sullo sfondo, intanto, inizia già a delinearsi un potenziale terzo turno contro Grigor Dimitrov (opposto a Djere).

Il match più interessante di giornata sarà però quello che chiuderà il programma sulla Margaret Court Arena. A sfidarsi saranno Andy Murray, reduce da una stoica vittoria contro Matteo Berrettini, e il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis, anche lui vittorioso contro un tennista azzurro, ovvero Fabio Fognini. Secondo i bookmakers sarà l’australiano a partire favorito, ma se la sua vittoria non è sicura, ciò su cui non ci sono dubbi è che sarà un match avvincente e da non perdere per nessuna ragione. A proposito di big, tornano in campo anche Casper Ruud contro lo statunitense Brooksby, Andrey Rublev che se la vedrà contro Ruusuvuori, Holger Rune e Alexander Zverev, opposti rispettivamente a Cressy e Mmoh, e infine Taylor Fritz, atteso dal test Popyrin.

MATCH FEMMINILI – Tra le ragazze, invece, attenzione a Ons Jabeur, chiamata ad alzare il livello dopo un primo turno non troppo convincente. La tunisina, seconda forza del seeding, se la vedrà infatti contro la pericolosa ceca Marketa Vondrousova e non potrà concedersi alcun passaggio a vuoto. Non è un caso che le quote preannuncino una sfida molto equilibrata. Non si può dire lo stesso dei match di Belinda Bencic e Aryna Sabalenka, che affronteranno rispettivamente Liu e Rogers con i favori del pronostico dalla loro. Sempre favorite ma in maniera minore Caroline Garcia, opposta alla canadese Fernandez, Anett Kontaveit, che se la vedrà contro la polacca Linette, e Karolina Pliskova, attesa dalla kazaka Putintseva. Da tenere d’occhio anche le russe Samsonova e Kudermetova, partite forti e determinate a farsi largo nel tabellone.