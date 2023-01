Inter, Dimarco: “Calhanoglu non ha passato bei momenti, se lo merita”

“Segnare in un derby è bellissimo, eravamo partiti da Milano con grande voglia di vincere. Anche noi non siamo stati contenti degli sfottò a Calhanoglu, ora ci godiamo questa vittoria. Hakan non ha passato bei momenti e si merita questa vittoria. Rincorsa al Napoli? Pensiamo partita dopo partita, vediamo come andrà a finire”. Lo ha detto a Mediaset il difensore dell’Inter Federico Dimarco dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana 3-0 contro il Milan.