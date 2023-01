Inter, Calhanoglu: “Milan? Troppo pesante quello che mi hanno fatto, oggi ce li siamo mangiati”

“Questa vittoria è molto importante, per me ovviamente ancora di più. Sulla partita non si può dire tanto, oggi avevamo fame e si è visto, li abbiamo mangiati. Sfottò anno scorso? Per me è stato pesante vedere e sentire determinate cose, poi però il karma fa sempre il suo lavoro. Ora ci concentreremo sul resto della stagione, in campionato ci crederemo fino alla fine. Dobbiamo continuare così, il resto arriverà”. Si esprime così Hakan Calhanoglu al termine della finale di Supercoppa vinta 3-0 dall’Inter contro il Milan. Il centrocampista nerazzurro, grande ex della sfida, ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe dopo gli sfottò dello scorso anno durante i festeggiamenti per lo scudetto rossonero.