Australian Open 2023, qualificazioni: avanti Arnaldi e Darderi, Cecchinato si ritira

Matteo Arnaldi supera in due l’elvetico Ritschard e approda al secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2023. Buona la prima per il giovane azzurro, vittorioso con il punteggio di 6-3 7-5. Sulla sua strada troverà ora il beniamino di casa Alex Bolt. Prosegue il suo cammino a Melbourne anche Luciano Darderi, che nonostante prediliga la terra rossa è riuscito a portare a casa un bel match contro l’argentino Ficovich. 7-6(3) 6-3 lo score in favore dell’azzurro, che al secondo turno se la vedrà contro un altro australiano, Dan Sweeny.

Costretto al ritiro invece Marco Cecchinato, seconda forza del seeding. Sotto di un set e di un break (6-2 3-2) contro il tennista aussie Max Purcell, il palermitano ha alzato bandiera bianca a causa di un problema alla spalla destra. Infine, sconfitto al termine di una clamorosa maratona Francesco Maestrelli, che ha lottato per 3h20′ prima di cedere il passo al bulgaro Andreev. L’azzurro di fatto non ha mai avuto chance concrete di vincere la partita (né break avanti né match point a favore) perciò non ha grossi rimpianti. Fatto sta che perdere un incontro così equilibrato e così lungo fa male, pur consapevole che sarà tutta esperienza.